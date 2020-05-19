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Николай Шпилевский: «Почему-то кажется, что Лисакович мог бы заиграть в Европе. У меня были к нему конкретные предложения из топ-клубов Германии и Франции»

19.05.2020 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Николай Шпилевский в интервью «Прессболу» рассказал, что хотел бы поработать с нападающим «Шахтера» Виталием Лисаковичем, а также назвал белорусский футбол достаточно квалифицированным.

- За чемпионатом Беларуси следите?

– Да. Считаю белорусский футбол достаточно квалифицированным. Есть свои особенности, плюсы и минусы. Но не совсем правильно высказываться о нем так, как некоторые российские деятели. Считаю, они не от большого ума это делают, а из-за отсутствия информационных поводов. В Беларуси неплохой уровень. Чемпионат сложный. Вспомните: тот же Кежман, экс-игрок «Челси», толком не смог заиграть. Были и другие примеры.

- В Германии поднялся интерес к белорусскому футболу?

– Наверняка кто-то смотрел матчи. Но если брать профессиональный интерес, то не думаю, что в Беларуси кто-то может быть сильно любопытен немецким клубам. Хотя, признаюсь, у меня было большое желание поработать с одним игроком — Виталиком Лисаковичем. И он тоже хотел, чтобы я был его менеджером. Но как-то не срослось.

Мне почему-то кажется, что этот мальчишка мог бы заиграть в Европе. У меня были к нему конкретные предложения из топ-клубов Германии и Франции. Однако так получилось, что, учитывая его контрактные обязательства перед «Шахтером», дальше разговоров дело не продвинулось. Но в целом это свидетельствует о том, что в Беларуси есть таланты. На них нужно обращать внимание и с ними работать. А кто как распорядится своим потенциалом — это другое дело. Повторюсь, игра Лисаковича мне очень нравится.

- Кого-нибудь еще можете отметить? Кто выделяется на общем фоне?

– В тех матчах, что видел, мне понравились иностранцы. Квалифицированные бразильцы в «Торпедо» — Фелипе Велозо и Габриэл Рамос. Еще нападающий «Витебска» Николаеску из Молдовы. А также игрок «Славии», белорус, у которого такая экстравагантная прическа...

- Шевченко?

– Да-да. У него очень правильные футбольные движения. Есть в Беларуси интересные игроки, – сказал Шпилевский.

Почему у Виталия Лисаковича есть реальный шанс уехать в топ-чемпионат этим летом

 
Теги: Витебск
 
 
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Известный агент Николай Шпилевский в интервью «Прессболу» рассказал, что хотел бы поработать с нападающим «Шахтера» Виталием Лисаковичем, а также назвал...
 
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