Иван Ургант: «Никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть»

Источник материала: Tribuna.com

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в эфире программы «Вечерний Ургант» обсудили чемпионат Беларуси по футболу.

Ургант: Мир начинает потихонечку выходить из карантина. Людям уже разрешают гулять заниматься спортом. Европейские страны заговорили о скором открытии границ. Но первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли — чемпионаты по футболу. Немецкая бундаслига возобновила сезон. Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда празднуешь гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей!

Друзья, я уверен, никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть! Мить, ты за кого болеешь?

Хрусталев: Торпедо-БелАЗ»!

Ургант: Ненавижу тебя. Я болею за «Ислочь».

Хрусталев: Хороший середнячок.

Ургант: Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь – они обнимаются. Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе.