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Иван Ургант: «Никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть»
19.05.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известные российские телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в эфире программы
Ургант: Мир начинает потихонечку выходить из карантина. Людям уже разрешают гулять заниматься спортом. Европейские страны заговорили о скором открытии границ. Но первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли — чемпионаты по футболу. Немецкая бундаслига возобновила сезон. Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда празднуешь гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей!
Друзья, я уверен, никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть! Мить, ты за кого болеешь?
Хрусталев: Торпедо-БелАЗ»!
Ургант: Ненавижу тебя. Я болею за «Ислочь».
Хрусталев: Хороший середнячок.
Ургант: Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь – они обнимаются. Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе.
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Иван Ургант: «Никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть»
Известные российские телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в эфире программы «Вечерний Ургант» обсудили чемпионат Беларуси по футболу.
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