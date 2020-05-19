ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Иван Ургант: «Никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть»

19.05.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в эфире программы «Вечерний Ургант» обсудили чемпионат Беларуси по футболу.

Ургант: Мир начинает потихонечку выходить из карантина. Людям уже разрешают гулять заниматься спортом. Европейские страны заговорили о скором открытии границ. Но первыми возобновляют работу самые необходимые для жизни отрасли — чемпионаты по футболу. Немецкая бундаслига возобновила сезон. Футболистам пока запрещено пожимать руки перед началом игры и обниматься, когда празднуешь гол. Матчи проходят без зрителей, но организаторы придумали, как заполнить трибуны. 12 тысяч картонных фигур реальных болельщиков распечатали и посадили. Реальных людей!

Друзья, я уверен, никто не будет смотреть бундеслигу, потому что сейчас весь мир подсел на белорусский чемпионат. А с него невозможно слезть! Мить, ты за кого болеешь?

Хрусталев: Торпедо-БелАЗ»!

Ургант: Ненавижу тебя. Я болею за «Ислочь».

Хрусталев: Хороший середнячок.

Ургант: Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь – они обнимаются. Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известные российские телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в эфире программы «Вечерний Ургант» обсудили чемпионат Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Шпилевский: «Почему-то кажется, что Лисакович мог бы заиграть в Европе. У меня были к нему конкретные предложения из топ-клубов Германии и Франции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика