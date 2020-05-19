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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи – самый влиятельный человек в футболе. Роналду и Инфантино – в топ-3 (France Football)
19.05.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Издание France Football составило рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.
Первое место занял президент
Также в тройку вошли нападающий
«Я считаю, что важны не роли, должности или титулы. Меня никогда не мотивировали такие вещи. Я в большей степени фокусируюсь на результатах и влиянии.
Вопросы авторитета и влияния... чтобы их анализировать и комментировать, есть журналисты. Все мы знаем, что сила ради силы, постоянный поиск славы – это лишь чистое тщеславие», –
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Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи – самый влиятельный человек в футболе. Роналду и Инфантино – в топ-3 (France Football)
Издание France Football составило рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.Первое место занял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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