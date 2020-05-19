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Кольцов о белорусских тренерах за границей: «Заплатите – они приедут и будут поднимать белорусский хоккей»

19.05.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский специалист Константин Кольцов в интервью «Прессболу» порассуждал о том, что многие белорусские тренеры успешно работают за границей.

- Андрей Скабелка, Александр Андриевский, Эдуард Занковец успешно работают за границей. У вас есть объяснение, почему там у них получается лучше, чем дома?

– «Динамо» же не резиновое. И у сборной есть тренер.

- А раньше?

– Наверное, не сходились по условиям. Сегодня это специалисты топ-уровня, которые в принципе могут возглавить кого угодно. Они же не поедут в белорусский чемпионат, верно? Это не способствует их карьерному росту. Я только приветствую, что они востребованы за рубежом.

- Но кому тогда поднимать белорусский хоккей?

– Так заплатите — они приедут и будут поднимать. Их вполне устраивает то, что имеют сейчас. В России у них есть стимул добиться максимального результата. И есть возможности для этого. Так что я их прекрасно понимаю. В любом случае инициатива должна исходить от других. Не думаю, что тот же Скабелка откажется поработать со сборной Беларуси. Или хотя бы провести какой-нибудь семинар. Уверен, белорусским тренерам клубов КХЛ есть что рассказать начинающим коллегам. Чем не помощь? Так делается во всем мире. Пусть бы федерация организовала, – сказал Кольцов.

 
 
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Известный белорусский специалист Константин Кольцов в интервью «Прессболу» порассуждал о том, что многие белорусские тренеры успешно работают за границей.
 
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