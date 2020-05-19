Главный тренер «Лиды»: «Наши россияне соответствуют уровню первой лиги и сильнее белорусов. На голову сильнее, поэтому и играют»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Лиды» Юрий Каратай рассказал о российских легионерах в команде.

– Тренер всегда выбирает что лучше для его команды. Он же не враг себе. На сегодняшний день наши россияне соответствуют уровню первой лиги и сильнее белорусов. На голову сильнее, поэтому и играют. Были бы сильными белорусы, играли бы они.

Больших денег россияне не просят. К нам едут молодые ребята, которые хотят играть. У себя в России не получается засветиться, вот и ищут возможности. Делают шаг чуть назад, чтобы заиграть, наработать опыта, статистику и вернуться обратно. И удачные примеры есть. В прошлом году у нас играл Руслан Заерко. Приехал из болгарского «Ботева», хорошо провел первый круг (11 матчей, 5 голов – Tribuna.com), а потом уехал в Армению в «Лори». Или тот же Александр Юшин из «Белшины». Он бы даже в высшей лиге пригодился. А так провел классный сезон и уехал в ФНЛ. В общем, пока мы нашими россиянами довольны, – сказал Каратай.

Белорусы надеялись, что, перестав быть легионерами, захватят российский футбол, но получается наоборот