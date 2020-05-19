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Николай Шпилевский: «О Глебе в Беларуси выпустили фильм. Но почему-то мне — человеку, сделавшему для Глеба очень много, — слово не предоставили»

19.05.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный агент Николай Шпилевский в интервью «Прессболу» рассказал об отношениях с Александром Глебом, а также отметил, что ему не дали слова в фильме про полузащитника.

– Что до Глеба, то о нем было много публикаций. Одно питерское издание написало 300 страниц про карьеру и жизнь Александра. Правда, книга не вышла. Но в ней было четко изложено, у кого какая роль в жизни Глеба. И если кто-то стал находкой для лицемеров или жертвой собственного тщеславия — это не мои проблемы. Это жизненный опыт таких людей.

О Глебе в Беларуси выпустили фильм. Как по мне, очень странный фильм. В нем о карьере Александра рассказывали разные люди, но почему-то мне — человеку, сделавшему для Глеба очень много, — слово не предоставили. Не сказали о моем вкладе в его будущее. Но, даже несмотря на все это, я очень хорошо отношусь к Саше. В фильме Глеб дает желательные для себя и для создателей картины ответы, иногда говорит то, во что, мне кажется, сам не верит. Он не пытается обмануть зрителей, но в его речи есть важный подтекст, который позволяет понять, что он думает и хочет сказать на самом деле. Так называемые слова-пропозиции и «лишние» слова. Но это видно только тем, кто может подтекст заметить.

- Общаетесь с Глебом?

– Контакта с ним нет, но если он пожелает меня увидеть и поговорить — без вопросов. Саша знает: мой дом всегда для него открыт. Никаких упреков. Он как был, так и остается членом моей семьи. А как он видит какие-то вещи или как хотел бы видеть — это его гражданское право. Жизнь все расставит по местам. Саша взрослый человек, недавно ему исполнилось 39. Наверняка у него есть жизненные планы. Он знает, что я всегда его поддержу, если потребуется. Желаю ему всего самого хорошего, – сказал Шпилевский.

 

 
 
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Известный агент Николай Шпилевский в интервью «Прессболу» рассказал об отношениях с Александром Глебом, а также отметил, что ему не дали слова в фильме про...
 
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