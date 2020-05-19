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Писатель Филипенко о Национальном стадионе: «Теперь у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти»

19.05.2020 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский писатель Саша Филипенко высказался о проекте национального футбольного стадиона.

«В Минске построят новый национальный футбольный стадион. Это очень хорошая и правильная инициатива. Полностью ее поддерживаю. Просто гениально, когда в стране, где уже решены все остальные проблемы, построены высококлассные больницы, а у людей кошельки разваливаются от больших зарплат и пенсий, для команды, которая проигрывает любой сборной еще до выхода на поле, строят второй новый высококлассный стадион.

Судя по всему, на первом – все великие ничьи с Эстонией уже одержаны. Лукашенко часто несправедливо упрекают, что он не дает людям выбора, но вот перед нами очередной пример того, что это не правда, а самая гнусная, как говорит президент вместо слова «класть», ложь.

Раньше мы не ходили на стадион «Динамо», в который угрохали кучу денег, а теперь, как и в случае с ледовыми дворцами (которые нынче разве что только в морги и переделывай) у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти», – сказал Филипенко.

«В оформлении стадиона использованы белорусские символы, отражена дружба между Китаем и Синеокой». Новые фото Национального футбольного стадиона

 
 
 
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Публикация от Sasha Filipenko (@sashafil)

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Теги: Минск
 
 
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