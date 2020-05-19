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Писатель Филипенко о Национальном стадионе: «Теперь у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти»
19.05.2020 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский писатель Саша Филипенко высказался о проекте национального футбольного стадиона.
«В Минске построят новый национальный футбольный стадион. Это очень хорошая и правильная инициатива. Полностью ее поддерживаю. Просто гениально, когда в стране, где уже решены все остальные проблемы, построены высококлассные больницы, а у людей кошельки разваливаются от больших зарплат и пенсий, для команды, которая проигрывает любой сборной еще до выхода на поле, строят второй новый высококлассный стадион.
Судя по всему, на первом – все великие ничьи с Эстонией уже одержаны. Лукашенко часто несправедливо упрекают, что он не дает людям выбора, но вот перед нами очередной пример того, что это не правда, а самая гнусная, как говорит президент вместо слова «класть», ложь.
Раньше мы не ходили на стадион «Динамо», в который угрохали кучу денег, а теперь, как и в случае с ледовыми дворцами (которые нынче разве что только в морги и переделывай) у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти», – сказал Филипенко.
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Писатель Филипенко о Национальном стадионе: «Теперь у нас будет возможность выбирать на какой из двух никому не нужных стадионов опять не пойти»
Белорусский писатель Саша Филипенко высказался о проекте национального футбольного стадиона.
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