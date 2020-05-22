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Емельянов покидает "Оренбург"
22.05.2020 16:08 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTГлавный тренер "Оренбурга", за который выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, покидает пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Ильшат Айткулов. "Оренбург", набрав 23 очка в 22 матчах, пока занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.
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Главный тренер "Оренбурга", за который выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, покидает пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт...
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