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Емельянов покидает "Оренбург"

22.05.2020 16:08 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный тренер "Оренбурга", за который выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, покидает пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Ильшат Айткулов. "Оренбург", набрав 23 очка в 22 матчах, пока занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.
 
 
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Главный тренер "Оренбурга", за который выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, покидает пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт...
 
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