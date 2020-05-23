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Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург»
23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский вратарь Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург»,
В минувшем сезоне
На счету голкипера 9 матчей в составе национальной команды.
Подробную статистику Карнаухова можно посмотреть
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Белорусский вратарь Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба клуба.
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