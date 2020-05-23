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Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург»

23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский вратарь Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне КХЛ он провел 12 матчей в регулярном чемпионате за минское «Динамо» при коэффициенте надежности 3,57 и 88,0% отраженных бросков. В общей сложности за карьеру в лиге Карнаухов сыграл 44 матча.

На счету голкипера 9 матчей в составе национальной команды.

Подробную статистику Карнаухова можно посмотреть здесь.

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Белорусский вратарь Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба клуба.
 
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