Сергей Ковальчук: «Готов ли подать в отставку в случае завтрашней неудачи? Это больше вопрос к руководству»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» поделился впечатлениями перед финалом Кубка против .

– Подготовка обычная. Игра через три дня на четвертый, поэтому занимались в стандартном режиме. Здоровы все, кроме Бакая, который выбыл на долгий срок. А так все в строю.

– В продажу запустили только 25 процентов билетов. Как это скажется на антураже?

– К сожалению, от нас это не зависит. Понятно, будь обстановка спокойная, думаю, стадион собрал бы достаточно много зрителей. Возможно, поставили бы рекорд. Но мы ничего не решаем, поэтому люди сами выбирают, идти на футбол или нет. Но со своей стороны мы сделаем все, чтобы игра получилась. Думаю, те болельщики, которые придут на стадион,

получат удовольствие.

– После матча с БАТЭ в чемпионате вы сказали, что кого-то или что-то надо менять. Готовы подать в отставку в случае завтрашней неудачи?

– Это больше вопрос к руководству. В любом случае мы сами виноваты, что оказались в таком положении. Уверен, в наших силах исправить ситуацию. Сейчас не хочется думать о чемпионате. Все мысли о завтрашней игре.

– Может быть, обсуждали ситуацию с Зайцевым? Ощущаете кредит доверия?

– Может быть, – сказал Ковальчук.

Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!