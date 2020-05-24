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Перформанс от болельщиков футбольного клуба "Боруссия-Менхенгладбах"
24.05.2020 15:40 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПодобный трендж поддержали и на стадионе "Боруссия-Парк", где первый домашний поединок после рестарта Бундеслиги проводил местный клуб. Однако подобная инициатива не помогла - "Байер" был сильнее, 3:1.
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Подобный трендж поддержали и на стадионе "Боруссия-Парк", где первый домашний поединок после рестарта Бундеслиги проводил местный клуб. Однако подобная инициатива...
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