|
Филипенко о потасовке: «Хомутовский подбежал, звал опять на рандеву Кирилла Петровича»
25.05.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» объяснил, что за потасовка возникла во время финала Кубка Беларуси против брестского
«Тема (Милевский – Tribuna.com) завелся чуть, когда шел мимо. Эмоции, он понимал, что не сможет продолжить игру. На этом фоне, слово за слово. Тренерский штаб, что-то я не понял, кто-то подбежал.
После игры пообщались, вроде все нормально. Ни у кого никаких обид нет», – сказал Филипенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» объяснил, что за потасовка возникла во время финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (1:0)...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)