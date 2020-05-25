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Филипенко о потасовке: «Хомутовский подбежал, звал опять на рандеву Кирилла Петровича»

25.05.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» объяснил, что за потасовка возникла во время финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (1:0) на тренерских скамейках.

«Тема (Милевский – Tribuna.com) завелся чуть, когда шел мимо. Эмоции, он понимал, что не сможет продолжить игру. На этом фоне, слово за слово. Тренерский штаб, что-то я не понял, кто-то подбежал. Василий Хомутовский подбежал, звал опять на рандеву Кирилла Петровича», – сказал Филипенко.

После игры пообщались, вроде все нормально. Ни у кого никаких обид нет», – сказал Филипенко.

Альшевский о потасовке в матче: «Там просто слово за слово, жест за жест и зацепились. В итоге после игры пожали друг другу руки и все нормально»

 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» объяснил, что за потасовка возникла во время финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (1:0)...
 
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