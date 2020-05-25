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Толопило о договорном матче «Динамо-Молодечно»: «Выходишь на лед и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чем дело – я не понимал»

25.05.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер минского «Динамо» и «Динамо-Молодечно» Никита Толопило рассказал о том, чувствовал ли он, что участвует в договорном матче.

– Недавно в суде за договорной матч один из хоккеистов во время допроса сказал, что все шло не по плану, потому что вратарь во втором периоде (ты) все отбивал. На тебе было много нагрузки, потому что они недорабатывали, чтобы обеспечить нужный исход. Чувствовал ли ты в тот момент, что что-то идет не так?

– Было такое. Выходишь на лед и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чем дело – я не понимал и даже не думал. Потом стало ясно. Да, в те минуты я понимал, что в меня слишком много летит.

– В итоге, ты снялся с игры. Сам?

– Я потянул пах [улыбается]. Пришлось уйти со льда.

– Ты пошел на то, чтобы выйти из игры, потому что не хотел, чтобы на тебе было это пятно?

– Я не знал тогда, что происходит. Не хотелось в этом быть как-то замешанным, какое-то участие принимать, – сказал Толопило.

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Голкипер минского «Динамо» и «Динамо-Молодечно» Никита Толопило рассказал о том, чувствовал ли он, что участвует в договорном матче.
 
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