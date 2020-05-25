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Бундеслига. Тройка лидеров побеждает

25.05.2020 16:21 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

27-й тур чемпионата Германии не принес потрясений болельщикам команд, находящихся в первой тройке. Все клубы синхронно одержали уверенные победы. "Бавария" громит "Айнтрахт" 5:2, "Дортмунд" сильнее "Вольфсбурга" 2:0, а "Лейпциг" благодаря хет-трику Тимо Вернера не оставляет шансов "Майнцу" 5:0. А вот "Байер" теснит из четверки, которая после представит Германию в Лиге чемпионов, "Боруссию Менхенгладбах". Многочисленные картонные болельщики реальных заменить не в состоянии.
 
 
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27-й тур чемпионата Германии не принес потрясений болельщикам команд, находящихся в первой тройке. Все клубы синхронно одержали уверенные победы. "Бавария" громит...
 
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