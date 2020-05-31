ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Станислав Драгун: «Капский-Арена»? Уже ушло в народ. Поэтому официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль»

31.05.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун высказал мнение о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского.

«Более важно это то, что уже название ушло в народ. Тот же народ в Борисове и Минске между собой «Борисов-Арену» называет «Капский-Ареной». Поэтому, я думаю, официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль», — сказал Драгун в эфире «Беларусь 1».

1000 клюшек на сезон, очень много на еду, 40 процентов бюджета на зарплаты: на что тратят в белхоккее и сколько надо, чтобы стать чемпионом

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек БАТЭ Станислав Драгун высказал мнение о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Баланович: «В первом тайме очень тягомотная игра была. Думаю, что можно было у телевизора там заснуть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика