Станислав Драгун: «Капский-Арена»? Уже ушло в народ. Поэтому официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун высказал мнение о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского .

«Более важно это то, что уже название ушло в народ. Тот же народ в Борисове и Минске между собой «Борисов-Арену» называет «Капский-Ареной». Поэтому, я думаю, официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль», — сказал Драгун в эфире «Беларусь 1».

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