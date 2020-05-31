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Станислав Драгун: «Капский-Арена»? Уже ушло в народ. Поэтому официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль»
31.05.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек БАТЭ
«Более важно это то, что уже название ушло в народ. Тот же народ в Борисове и Минске между собой «Борисов-Арену» называет «Капский-Ареной». Поэтому, я думаю, официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль», — сказал Драгун в эфире
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Станислав Драгун: «Капский-Арена»? Уже ушло в народ. Поэтому официальное название через пару лет не будет иметь какую-то роль»
Хавбек БАТЭ Станислав Драгун высказал мнение о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского.
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