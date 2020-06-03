Годовая зарплата Хенкеля в «Ак Барсе» – 290 тысяч долларов

Источник материала: Tribuna.com

«Спорт-Экспресс» оценил размер платежной ведомости .

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет 880 миллионов российских рублей (12,84 млн долларов – Tribuna.com). Размер потолка зарплат в – 900 млн рублей.

Отметим, что годовая зарплата белорусского защитника команды – 20 млн рублей (около 290 тысяч долларов – Tribuna.com).

Напомним, Хенкель в минувшем сезоне набрал 7 (2+5) очков в 39 матчах при показателе полезности «+13». Подробную статистику 24-летнего хоккеиста смотрите здесь .

Что слушают главные надежды белорусского хоккея: попадается и «Реквием» Моцарта, и треки Big Baby Tape

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь