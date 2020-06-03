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Годовая зарплата Хенкеля в «Ак Барсе» – 290 тысяч долларов

03.06.2020 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Спорт-Экспресс» оценил размер платежной ведомости «Ак Барса».

В итоге общая платежная ведомость клуба на текущий момент составляет 880 миллионов российских рублей (12,84 млн долларов – Tribuna.com). Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей.

Отметим, что годовая зарплата белорусского защитника команды Кристиана Хенкеля – 20 млн рублей (около 290 тысяч долларов – Tribuna.com).

Напомним, Хенкель в минувшем сезоне набрал 7 (2+5) очков в 39 матчах при показателе полезности «+13». Подробную статистику 24-летнего хоккеиста смотрите здесь.

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«Спорт-Экспресс» оценил размер платежной ведомости «Ак Барса».
 
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