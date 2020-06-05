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Кроос об игроках-геях: «Не могу гарантировать футболисту, совершившему каминг-аут, что фанаты не будут его оскорблять»

05.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался на тему гомосексуальности в футболе.

– Гомосексуальность – непростая тема в футболе. Это можно понять хотя бы из-за того, что ни один действующий профессиональный игрок не делал каминг-аут.

– Конечно, здравый смысл подсказывает мне, что в XXI веке каждый должен жить так, как хочет. Но я не знаю, стал ли бы я советовать действующему футболисту делать каминг-аут.

Иногда на футбольном поле вырываются определенные слова, и, учитывая эмоциональность фанатов, я не могу гарантировать, что их [признавшихся в гомосексуальности игроков] не будут оскорблять и унижать.

Такого быть не должно, и игрока, совершившего каминг-аут, ждет поддержка со всех сторон, но я сомневаюсь, что так будет на стадионе, полном фанатов соперника.

Здесь нужному самому решить, принесет ли игроку каминг-аут больше пользы или вреда. Но я не думаю, что от этого будет исключительно польза, даже сейчас, – поделился мыслями Кроос.

Только здесь маржа 0% на топовые европейские чемпионаты!

 
 
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался на тему гомосексуальности в футболе.– Гомосексуальность – непростая тема в футболе.
 
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