Иван Тихон: «Считаю самым важным в сегодняшних непростых складывающихся в мире условиях сохранение стабильности и спокойствия в родной стране»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский метатель молота Иван Тихон рассказал, как делает выбор при голосовании за президента Беларуси.

«Республика Беларусь, Гродненщина, деревня Гловсевичи в Слонимском районе, где я родился и вырос, для меня всегда были и будут главными ценностями в жизни. Я уже взрослый человек и могу оценить то, как изменилась Беларусь за последние четверть века на примере своей семьи, своих близких и друзей. Это видят все, кто хочет увидеть реальную картину жизни, а не нацелен на поиск негатива. Именно поэтому мне всегда важно оправдать доверие своей страны, ее людей на спортивных соревнованиях, где мне выпадает честь представлять Беларусь, своими спортивными результатами вносить вклад в международный престиж нашей республики.

Жизненный опыт научил: доверие надо заслужить. И это в полной мере относится к избирательной кампании по выборам президента Республики Беларусь. Честно говоря, удивили амбиции некоторых людей, которые считают себя готовыми к этой работе. В моем понимании человек, заявляющий свою кандидатуру на столь ответственный пост, должен уже до этого проявить себя в реальном деле, доказать, что он способен достичь высоких результатов. По меньшей мере, безответственно было бы полагаться в своем выборе на «авось».

Делая серьезный выбор, всегда опираюсь на проверенные жизнью факты. Считаю самым важным в сегодняшних непростых складывающихся в мире условиях сохранение стабильности и спокойствия в родной стране. Так, чтобы все попытки повлиять на нашу независимую политику оставались безуспешными. Очень ценю и поддерживаю те усилия, которые для этого предпринимаются в нашем государстве. А призывы и попытки манипулировать людьми, которые мы, к сожалению, видим, учитывая их возможные негативные последствия, просто безответственны. К выбору всегда нужно подходить взвешенно, руководствуясь не сиюминутными эмоциями, а здравым смыслом. Этому правилу научил меня спорт, именно оно во многом помогает добиваться побед. Оно же результативно и в жизни», — цитирует Тихона «Гродненская правда».