Зоран Марушич: «Когда играл за «Дняпро», мэр города приходил и говорил, что в начале следующего месяца будет зарплата. Каждый месяц – и ничего не происходило»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Немана» Зоран Марушич рассказал о долгах предыдущего клуба – «Дняпро».

– «Дняпро» вам что-нибудь должен?

– Да. Не хочу называть сумму, но скажу, что это нормальные деньги. Знаете, рассуждая сейчас о долгах «Дняпро», я понимаю, что могу и не дождаться этих денег. Ведь по закону все просто: если клуб обанкротился, то это очень плохо для футболистов. Игроки, которые ждут своих денег, фактически ничего не могут поделать. Да даже если все условия прописаны в контрактах, что ты можешь сделать с клубом-банкротом? Ничего. Такой закон, и ему нужно следовать. По сути, футболистам остается только ждать и надеяться, что когда-нибудь эти долги будут погашены.

В «Дняпро» постоянно нам говорили, что завтра, послезавтра обязательно появятся деньги, на следующей неделе – сто процентов. И так – постоянно.

– К вам в раздевалку часто приходили руководители с такими обещаниями?

– Да после каждой игры. И после проигрышей, и после побед. Приезжали на тренировки и постоянно повторяли: «Не волнуйтесь, обещаем, сто процентов скоро будут деньги». Даже мэр города приходил и говорил, что в начале следующего месяца будет зарплата. Каждый месяц – и ничего не происходило.

– Вам не было обидно, что игроки и тренеры хотели выигрывать и остаться в высшей лиге, а руководители даже не смогли предоставить качественное поле, в том числе для важнейшего матча с «Рухом»?

– Ох, поле – это вообще отдельная история. Мы фактически играли на льду. Посмотрите видео, и заметите, что когда после рывка я хочу остановиться, проезжаю приличное расстояние. Реально качусь, как на льду. Это очень страшно, можно же и травму получить. Мы, конечно, профессионалы и хотим побеждать, но руководство клуба нам в этом особо не помогало, к сожалению. Поймите, все хотят, чтобы команда побеждала, чтобы игроки бежали, забивали, но как это было сделать, когда фактически на льду нам пришлось играть в кроссовках? Никому это не интересно, а футболисты все чувствуют и переживают за свое здоровье.

– Из-за ледяного поля на «Спартаке» вы с Козловым попали в интересную ситуацию в матче с «Торпедо-БелАЗ». Юрию пришлось играть в ваших бутсах, так как его обувь не была пригодна для такого покрытия.

– Да, это вообще смешно получилось. Мы готовились к матчу, подбирали обувь с учетом того, что будет мягкое поле. Никто же и предположить не мог, что мы сыграем на льду. Козлов взял мою обувь, но, вы будете смеяться, я сам бутсы забрал у партнера по команде – у Миши Калугина. Это хорошо, что у нас троих размер одинаковый. Так что, получается, сначала в бутсах Калугина поиграл в том матче я, а потом передал их Козлову, который вышел на замену и забил лучший гол чемпионата. Честно скажу, занимаясь профессиональным футболом, даже не мог предположить, что окажусь в такой ситуации, – сказал Марушич.

«Мэр Могилева говорил, что будет зарплата – и ничего». Серб «Немана» – о шоу в футболе, шестом пальце и одних бутсах на троих, сделавших лучший гол сезона