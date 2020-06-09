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Сергей Кисляк: «У БАТЭ однозначно будет какой-то спад, и они точно будут терять очки»

09.06.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о главных фаворитах сезона.

«Еще очень много игр впереди – все возможно. Где-то у БАТЭ однозначно будет какой-то спад, и они точно будут терять очки. Главное нам смотреть за своей игрой, добиваться побед, не терять очки – и тогда вся гонка впереди.

А про конкурентов? Я думаю, что это будет «Шахтер», «Динамо» Брест, «Торпедо-БелАЗ» очень много набрал очков, возможно, они еще будут претендовать на высокие места. Еще мне кажется, что минское «Динамо» все-таки выберется и тоже будет вверху турнирной таблицы.

Забыл еще «Энергетик-БГУ». Все думают, что они сбавят, но я считаю, что они однозначно будут до последнего биться за тройку – это по-любому. Они показывают хорошую игру и видно, что ребята обучены. Если команда в паузе не разбежится, то хорошего результата добьются», – сказал Кисляк в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о главных фаворитах сезона.
 
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