Сергей Кисляк: «У БАТЭ однозначно будет какой-то спад, и они точно будут терять очки»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о главных фаворитах сезона.

«Еще очень много игр впереди – все возможно. Где-то у однозначно будет какой-то спад, и они точно будут терять очки. Главное нам смотреть за своей игрой, добиваться побед, не терять очки – и тогда вся гонка впереди.

А про конкурентов? Я думаю, что это будет , «Динамо» , очень много набрал очков, возможно, они еще будут претендовать на высокие места. Еще мне кажется, что минское «Динамо» все-таки выберется и тоже будет вверху турнирной таблицы.

Забыл еще . Все думают, что они сбавят, но я считаю, что они однозначно будут до последнего биться за тройку – это по-любому. Они показывают хорошую игру и видно, что ребята обучены. Если команда в паузе не разбежится, то хорошего результата добьются», – сказал Кисляк в эфире « Беларусь 5 ».

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