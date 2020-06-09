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Сергей Кисляк: «У БАТЭ однозначно будет какой-то спад, и они точно будут терять очки»
09.06.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о главных фаворитах сезона.
«Еще очень много игр впереди – все возможно. Где-то у
А про конкурентов? Я думаю, что это будет
Забыл еще
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Хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк поделился мнением о главных фаворитах сезона.
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