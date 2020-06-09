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Зайцев о зарплате Хачериди: «400 тысяч долларов в год? Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась»
09.06.2020 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо»
– Появлялась информация, что зарплата Хачериди 400 тысяч долларов в год.
– Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась. Читал про эту цифру, ее обсуждали. Даже, если бы тут был четкий источник, я бы попросил этот вопрос снять, потому что это относится к области наших коммерческих интересов.
Безусловно, у Жени зарплата по белорусским меркам немаленькая. Но сейчас ни у кого нет зарплат. Еще раз говорю, было нелегко по деньгам. С уважением отношусь к ребятам, которые меня поняли и выходят играть. Они знают, что я их не брошу. Заработаю, отдам.
Женя, при всех рейтингах предыдущих клубов, он тоже среди нас. Несет эту лямку. Уважаю его очень сильно. У каждого свой характер. У Жени он непростой. У Савицкого и Милевского разве простой? А у меня? Тоже непростой. Насчет эпизода в «Витебске», да, это перебор. Но ребята прекрасно знают, что за неспортивное поведение я штрафую. Несколько таких случаев и это начнет на кармане отражаться, – сказал Зайцев.
Брестское «Динамо» войдет в тройку чемпионата Беларуси – здесь дают хороший кэф!
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Зайцев о зарплате Хачериди: «400 тысяч долларов в год? Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась»
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» прокомментировал информацию о зарплате защитника Евгения Хачериди.
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