«Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Им интересовался ЦСКА (ENM)

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в РПЛ .

Переговоры о трансфере 19-летнего игрока ведет «Спартак» , утверждает Esporte News Mundo.

Бразилец был оценен в сумму около 15 млн евро. Пока что красно-белые не делали официального предложения.

Ранее сообщалось, что 50% прав на Пауло хотел купить ЦСКА , но «Флуминенсе» отказался продавать их за 7 млн евро.

Пауло забил 6 голов и отдал 6 передач в 32 матчах за клуб. Статистику игрока можно найти здесь .