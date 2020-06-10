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«Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Им интересовался ЦСКА (ENM)

10.06.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в РПЛ.

Переговоры о трансфере 19-летнего игрока ведет «Спартак», утверждает Esporte News Mundo.

Бразилец был оценен в сумму около 15 млн евро. Пока что красно-белые не делали официального предложения.

Ранее сообщалось, что 50% прав на Пауло хотел купить ЦСКА, но «Флуминенсе» отказался продавать их за 7 млн евро.

Пауло забил 6 голов и отдал 6 передач в 32 матчах за клуб. Статистику игрока можно найти здесь.

 
 
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Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в РПЛ.Переговоры о трансфере 19-летнего игрока ведет «Спартак», утверждает Esporte News Mundo.Бразилец был...
 
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