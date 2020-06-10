|
«Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Им интересовался ЦСКА (ENM)
10.06.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Флуминенсе»
Переговоры о трансфере 19-летнего игрока ведет
Бразилец был оценен в сумму около 15 млн евро. Пока что красно-белые не делали официального предложения.
Ранее сообщалось, что 50% прав на Пауло хотел купить
Пауло забил 6 голов и отдал 6 передач в 32 матчах за клуб. Статистику игрока можно найти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Им интересовался ЦСКА (ENM)
Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло может продолжить карьеру в РПЛ.Переговоры о трансфере 19-летнего игрока ведет «Спартак», утверждает Esporte News Mundo.Бразилец был...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)