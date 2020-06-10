Михаил Захаров: «Хотим, чтобы у сборной была своя раздевалка на «Минск-Арене». Хорошая раздевалка – это плюс 10 процентов к победе»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров заявил о необходимости раздевалки для команды.

– Хотим, чтобы у национальной команды была своя раздевалка на « Минск-Арене ». Чтобы хоккеисты знали, куда приехать, где оставить вещи, где можно потренироваться. Перед домашним чемпионатом мира это очень важный момент. В Министерстве спорта нас выслушали и обещали помочь. Также мэр города Анатолий Александрович Сивак идет нам навстречу. У всех национальных команд есть свои раздевалки и тренировочные блоки. К примеру, Александр Руммо рассказывал на совещании в Министерстве спорта, что у канадцев есть база в Швейцарии. И так у каждой национальной команды.

И эта раздевалка будет постоянно задействована весь год – простаивать точно не будет. Смотри: с мая по август хоккеисты могут там тренироваться – особенно те, кто находится в поисках клуба или ждет отъезд в Северную Америку. А то сейчас игроки тренируются кто где. Когда же у сборной появится своя раздевалка, все будут четко знать, что там можно заниматься и никто не будет им запрещать это делать. И во время сборов все будут знать, где располагается национальная команда.

Есть два варианта на чемпионате мира: либо мы будем сидеть в сарае, либо в нормальной раздевалке. Конечно, в сарае сидеть никому не хочется – хочется хороших условий. И сами хоккеисты сборной мечтают о хорошей раздевалке. Пока нам никто не отказал. Директор «Минск-Арены» Прокопович также готов нам помочь, выделить какие-то площади.

Хорошая раздевалка – это залог успеха и плюс 10 процентов к победе. Очень хорошо, когда ребята будут приезжать в сборную и смогут видеть, что в одном месте можно проводить и тренировки, и восстановление, и собрания, – сказал Захаров .

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