Радушко – Павлову: «Пока голод мы еще не пережили. Мы пока в нем живем»

Источник материала: Tribuna.com

У главного тренера «Городеи» и главного тренера Виталия Павлова на послематчевой пресс-конференции (3:0) состоялся диалог. Ранее сообщалось, что обе команды имеют финансовые трудности.

Павлов: Как говорят: «Пережили голод – переживем и изобилие».

Радушко: Пока голод мы еще не пережили. Мы пока в нем живем.

Павлов (смеется): Все в одинаковых условиях. Он знает (показывает на Радушко – Tribuna.com). Как это – лишний раз ходить и рассказывать ребятам: давай-ка, мы можем, давай.

Радушко: Так и хожу, и рассказываю.

Павлов: Да, так ходим и рассказываем. Всю жизнь же не будешь ходить и рассказывать. Сейчас придут жены, дети рассказывать: «Давайте, как мы будем кормить». Но мы не можем так опускаться и устраивать цирк, есть же какой-то определенный уровень, и ниже его нельзя опускаться. Но имеем то, что имеем

Олег Радушко: Хочу сказать, что у нас положение немножко похуже, чем в «Слуцке». Причем материальная сторона. Как говорит Виталий, мы настраиваем ребят. Мы помним, что это дерби и дерби никто не отменял. Мы были заряжены, наверное, не на 100%, а на 200% или на 300% на эту игру. И я видел, что ребята на самом деле хотят победить. Я думаю, что результат на самом деле справедливый, что 3:0, потому что у нас были еще моменты, которые мы не реализовали. Поздравляю своих ребят с победой, что они на самом деле крепкие мужики, которые терпят. Никаких у меня проблем в команде нет, кроме одной, что я сказал, то есть нет материальных благ. Нам не платят совсем уже два месяца, то есть 0 копеек 0 рублей. Вообще ноль. Мы все-таки терпим, мы живем. Спасибо команде.

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