Александер Чеферин: «Могу отметить, что Лукашенко является настоящим футбольным фанатом»

Источник материала: Tribuna.com

Глава УЕФА Александер Чеферин ответил, что он думает о чемпионате Беларуси, который не останавливают во время пандемии, сообщает SPORT.TUT.BY.

— Долгое время Беларусь была единственной страной в Европе, которая продолжала свой чемпионат, несмотря на пандемию. Как УЕФА оценивает данную ситуацию? Предоставлял ли УЕФА какие-либо конкретные рекомендации по этому поводу?

— На этот счет со стороны УЕФА не давалось никаких официальных рекомендаций, но наша позиция по данному вопросу была предельно ясной — здоровье и безопасность всех футболистов и других участников игры должны быть нашим главным приоритетом.

Как вы знаете, УЕФА полностью соблюдает принцип автономности своих ассоциаций-членов и не может вмешиваться в сферу их юрисдикции. Это было совместное решение федерации футбола Беларуси и государственных властей, и мы его уважаем.

— Год назад вы встречались с президентом Беларуси. В то время вы не говорили о деталях данной встречи. Может быть сейчас, по прошествии определенного времени, вы можете их раскрыть?

— Это была частная встреча, и для меня личное остается личным. Со временем легко пренебречь данными принципами, однако я считаю их важными. Больше я не могу ничего добавить, за исключением того, что это была приятная и интересная встреча. Мы говорили о многих вещах, и я был приятно удивлен, как много времени президент Лукашенко уделяет футболу и спорту в целом. Могу отметить, что президент является настоящим футбольным фанатом.

— Нынешнее руководство АБФФ выбрало развитие инфраструктуры в качестве своего главного приоритета. Как УЕФА оценивает эффективность данной работы?

— У нас очень хорошие профессиональные отношения с АБФФ. Я высоко ценю усилия правительства по развитию футбольной инфраструктуры, и УЕФА старается помогать в этом как можно больше. Мы очень внимательно следим за совместными проектами и довольны результатами. Несомненно, работает очень упорно для достижения максимальной эффективности. Неслучайно футбол является самым популярным видом спорта в Беларуси.

Когда спорт и политика идут рука об руку, то все делается быстрее и в большем масштабе. Это положительным образом сказывается на всем обществе. Спорт в общем и футбол в частности играют жизненно важную роль с точки зрения интеграции, здорового образа жизни, экономики, благосостояния всех вовлеченных и многого другого, – сказал Чеферин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь