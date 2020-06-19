|
Андрей Костицын: «Были варианты вернуться в НХЛ, но без конкретики. Предложили бы просмотровый контракт – поехал бы, не раздумывая»
19.06.2020 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лучший хоккеист Беларуси Андрей Костицын в интервью корреспонденту
– Точно знаю, попытки вернуться в НХЛ ты предпринимал. Почему не срослось?
– Не было конкретики. После успешного для нашей сборной чемпионата мира в Чехии в 2015-м варианты имелись. Но какие-то невнятные: мол, приезжай, попробуешь. Если подойдешь, то… Ладно бы предложили хотя бы просмотровый контракт — поехал бы, не раздумывая. А такое ни то ни се не заинтересовало — не пацан уже все-таки.
– Но по деньгам, оставшись в
– Возможно, но НХЛ – это все- таки НХЛ. Хотя в те годы действительно был, наверное, пик контрактных гонок. Вплоть до того, что многие начали возвращаться домой из-за океана, – сказал Костицын.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Костицын: «Были варианты вернуться в НХЛ, но без конкретики. Предложили бы просмотровый контракт – поехал бы, не раздумывая»
Лучший хоккеист Беларуси Андрей Костицын в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о вариантах вернуться в НХЛ после чемпионата...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)