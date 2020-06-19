Андрей Костицын: «Были варианты вернуться в НХЛ, но без конкретики. Предложили бы просмотровый контракт – поехал бы, не раздумывая» 

Источник материала: Tribuna.com

Лучший хоккеист Беларуси Андрей Костицын в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о вариантах вернуться в после чемпионата мира-2015 в Чехии.

– Точно знаю, попытки вернуться в НХЛ ты предпринимал. Почему не срослось?

– Не было конкретики. После успешного для нашей сборной чемпионата мира в Чехии в 2015-м варианты имелись. Но какие-то невнятные: мол, приезжай, попробуешь. Если подойдешь, то… Ладно бы предложили хотя бы просмотровый контракт — поехал бы, не раздумывая. А такое ни то ни се не заинтересовало — не пацан уже все-таки.

– Но по деньгам, оставшись в , в те времена можно было не потерять.

– Возможно, но НХЛ – это все- таки НХЛ. Хотя в те годы действительно был, наверное, пик контрактных гонок. Вплоть до того, что многие начали возвращаться домой из-за океана, – сказал Костицын.