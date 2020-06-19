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«Неман» выиграл 5-й матч подряд и поднялся на 3-е место в таблице чемпионата Беларуси

19.06.2020 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».

Это пятая победа команды Игоря Ковалевича подряд с общим счетом 11-2.

Напомним, что в конце мая руководство «Немана» отвело Игорю Ковалевичу два матча на исправление ситуации.

По потерянным очкам «Неман» идет на 3-м месте в таблице чемпионата Беларуси. Ранее матч гродненской команды против «Минска» был перенесен.

В следующем туре «Неман» примет брестское «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».
 
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