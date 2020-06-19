«Неман» выиграл 5-й матч подряд и поднялся на 3-е место в таблице чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».

Это пятая победа команды Игоря Ковалевича подряд с общим счетом 11-2.

Напомним, что в конце мая руководство «Немана» отвело Игорю Ковалевичу два матча на исправление ситуации.

По потерянным очкам «Неман» идет на 3-м месте в таблице чемпионата Беларуси . Ранее матч гродненской команды против «Минска» был перенесен.

В следующем туре «Неман» примет брестское «Динамо».