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«Неман» выиграл 5-й матч подряд и поднялся на 3-е место в таблице чемпионата Беларуси
19.06.2020 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».
Это пятая победа команды Игоря Ковалевича подряд с общим счетом 11-2.
Напомним, что в конце мая руководство «Немана» отвело Игорю Ковалевичу два матча на исправление ситуации.
По потерянным очкам «Неман» идет на 3-м месте в
В следующем туре «Неман» примет брестское «Динамо».
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В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».
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