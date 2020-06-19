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Александр Бразевич: «Всю набережную Припяти прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте!»
19.06.2020 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Славии» (1:2), сообщает
«Все не прокомментирую, итоги могу. Разочарование полнейшее. Кроме десяти минут старта второго тайма, когда наши защитники не разобрались со смещением акцентов, и случился детский гол, в остальном мы были сильнее на голову. Говорят, не забиваешь ты, забивают тебе. Но если не забиваешь три из пяти моментов, рассчитывать на победу тяжело.
Очень любим приезжать в
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Александр Бразевич: «Всю набережную Припяти прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте!»
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Славии» (1:2), сообщает «Прессбол».
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