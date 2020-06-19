Александр Бразевич: «Всю набережную Припяти прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Славии» (1:2), сообщает «Прессбол» .

«Все не прокомментирую, итоги могу. Разочарование полнейшее. Кроме десяти минут старта второго тайма, когда наши защитники не разобрались со смещением акцентов, и случился детский гол, в остальном мы были сильнее на голову. Говорят, не забиваешь ты, забивают тебе. Но если не забиваешь три из пяти моментов, рассчитывать на победу тяжело.

Очень любим приезжать в , один вид из гостиницы Припять добавляет пару лет жизни. Ни одной скамейки вокруг. Всю набережную прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте! Чтобы люди пришли, посмотрели на воду, подышали, может быть, внутренний гнев сняли, давление понизили, сберегли бы себя от инфарктов и инсультов. Ни одной простой лавочки! Я был ужасно разочарован этим фактом. Вид был очень красивый. Если бы мы еще и заслуженно выиграли, было бы очень хорошо. А так разочарование полнейшее. И еще ехать четыре часа по жаре», – сказал Бразевич.