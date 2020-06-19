ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Бразевич: «Всю набережную Припяти прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте!»

19.06.2020 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Славии» (1:2), сообщает «Прессбол».

«Все не прокомментирую, итоги могу. Разочарование полнейшее. Кроме десяти минут старта второго тайма, когда наши защитники не разобрались со смещением акцентов, и случился детский гол, в остальном мы были сильнее на голову. Говорят, не забиваешь ты, забивают тебе. Но если не забиваешь три из пяти моментов, рассчитывать на победу тяжело.

Очень любим приезжать в Мозырь, один вид из гостиницы Припять добавляет пару лет жизни. Ни одной скамейки вокруг. Всю набережную прошел, ни одной скамейки. Мы заботимся о здоровье людей, говорим, что пандемия, шмандемия. Про выборы думаем. Лавочки простые поставьте! Чтобы люди пришли, посмотрели на воду, подышали, может быть, внутренний гнев сняли, давление понизили, сберегли бы себя от инфарктов и инсультов. Ни одной простой лавочки! Я был ужасно разочарован этим фактом. Вид был очень красивый. Если бы мы еще и заслуженно выиграли, было бы очень хорошо. А так разочарование полнейшее. И еще ехать четыре часа по жаре», – сказал Бразевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич прокомментировал результат матча против «Славии» (1:2), сообщает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Мартинович о возможных изменениях регламента: «Не совсем согласен с этой позицией. Потому что это искусственный ввод футболиста в состав»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика