Пудышев об американском турне: «Говорю Мельникову: «Надо что-то делать, давай снимем женщину!» Нашли какую-то негритянку»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок минского «Динамо» вспомнил об американском турне команды в мае 1983-го года.

«Вызываю Валеру Мельникова. Говорю ему: «Надо что-то делать, давай снимем женщину!» Нашли какую-то негритянку. Мы тогда жили в здании высотой 90 этажей, так она, хитрованка, нас не на лифте повезла, а повела по лестнице. Там автоматически включался и выключался свет, надо было только топнуть ногой. Она забегает в здание, мы за ней, тут свет выключается, и ее нет.

Побежали за ней – Валера дополз до 50-го этажа, а я до 80-го, все-таки физподготовка была хорошая. И вот я сел и подумал – не нужен мне никакой секс и не нужна мне Америка! Запел песню: зачем мне, поручик, чужая земля? Когда Эдик [ ] узнал эту историю, просто угорал со смеху», – сказал Пудышев.

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