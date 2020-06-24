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Пудышев об американском турне: «Говорю Мельникову: «Надо что-то делать, давай снимем женщину!» Нашли какую-то негритянку»
24.06.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок минского «Динамо»
«Вызываю Валеру Мельникова. Говорю ему: «Надо что-то делать, давай снимем женщину!» Нашли какую-то негритянку. Мы тогда жили в здании высотой 90 этажей, так она, хитрованка, нас не на лифте повезла, а повела по лестнице. Там автоматически включался и выключался свет, надо было только топнуть ногой. Она забегает в здание, мы за ней, тут свет выключается, и ее нет.
Побежали за ней – Валера дополз до 50-го этажа, а я до 80-го, все-таки физподготовка была хорошая. И вот я сел и подумал – не нужен мне никакой секс и не нужна мне Америка! Запел песню: зачем мне, поручик, чужая земля? Когда Эдик [
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Пудышев об американском турне: «Говорю Мельникову: «Надо что-то делать, давай снимем женщину!» Нашли какую-то негритянку»
Экс-игрок минского «Динамо» Юрий Пудышев вспомнил об американском турне команды в мае 1983-го года.
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