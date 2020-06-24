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Буйницкий вернется в минское «Динамо». За «Авангард» нападающий не провел ни одного матча
24.06.2020 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно «Чемпионату», белорусский нападающий
В прошлое межсезонье 23-летний форвард перешел из минского клуба в
20 декабря 2019 года магнитогорский клуб расторг контракт с нападающим, после чего Буйницкий продолжил карьеру в «Авангарде». Однако за омский клуб форвард в итоге не провел ни одного матча. 1 мая 2020 года
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Как стало известно «Чемпионату», белорусский нападающий Дмитрий Буйницкий близок к возвращению в минское «Динамо».
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