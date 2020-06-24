Буйницкий вернется в минское «Динамо». За «Авангард» нападающий не провел ни одного матча

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Чемпионату», белорусский нападающий близок к возвращению в минское .

В прошлое межсезонье 23-летний форвард перешел из минского клуба в , который покинул в ходе регулярного чемпионата. В сезоне-2019/2020 КХЛ Буйницкий сыграл за «Металлург» девять матчей, в которых не забил ни одной шайбы, но отдал одну результативную передачу. Хоккеист проводил на льду меньше девяти минут.

20 декабря 2019 года магнитогорский клуб расторг контракт с нападающим, после чего Буйницкий продолжил карьеру в «Авангарде». Однако за омский клуб форвард в итоге не провел ни одного матча. 1 мая 2020 года сообщил об уходе Буйницкого из команды.

Мезин чудом взял бросок Кросби, а пенальти Качуро привел к космическому фэйлу вратаря – вот что такое удача в спорте

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения