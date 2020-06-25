Давно болеешь за одну команду – участвуй в конкурсе «С детства За»

Источник материала: Tribuna.com

Пока мировые турниры пытаются вернуться в привычный ритм, букмекерская компания Parimatch решила необычно поддержать белорусский спорт.

Считаете себя преданным болельщиком? Тогда до 5 июля вы можете поучаствовать в конкурсе «С детства За». Расскажите свою историю любви к белорусской команде (или даже спортсмену) в социальных сетях – нужно попасть в пятерку финалистов и получить шанс осуществить свою спортивную мечту.

Что важно знать?

Участники должны быть старше 21 года, иметь открытый профиль в социальных сетях и проживать на территории Беларуси.

Что нужно сделать?

На личной странице в социальной сети (Instagram, VK) нужно рассказать свою трогательную историю, связанную с командой или спортсменом, за которых вы болеете уже много лет, и не забыть упомянуть о детской спортивной мечте, которую вы хотите осуществить. Сопроводите рассказ оригинальным снимком – например, фото в фанатской атрибутике, детский снимок на стадионе, или с любимым спортсменом. Чтобы организаторы проекта смогли найти вашу историю, не забудьте отметить в посте аккаунт @parimatch_by и поставить хэштег #СдетстваЗа.

Что можно выиграть?

Организаторы выберут пятерку финалистов – эти пять самых ярких историй станут основой цикла видеорепортажей о белорусских болельщиках. Именно в этих видео Parimatch исполнит давнюю мечту каждого из пяти победителей. Что это может быть? Все, что угодно – пожизненный билет на матчи любимой команды, прыжок с парашютом с любимым спортсменом, персональная тренировка с клубом или ужин с главным тренером – все зависит от фантазии участников.

Принять участие в конкурсе можно до 23.59.00 4 июля.

Итоги конкурса будут подведены до 10 июля.

Организатор оставляет за собой право исключить участника конкурса из состава финалистов, если будут нарушены существенные условия конкурса, а также менять сроки проведения конкурса.



