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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити», идущий на 2-й позиции в таблице, окончательно лишился даже математических шансов обойти команду тренера
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Предыдущий титул был завоеван в 1990 году, еще до учреждения Премьер-лиги, под эгидой которой чемпионаты проходят с 1992-го.
«Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. По числу титулов «красные» уступают только «Манчестер Юнайтед» (20).
С момента назначения тренера Юргена Клоппа осенью 2015 года «Ливерпуль» выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.
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«Ливерпуль» обеспечил себе 1-е место в Премьер-лиге по итогам сезона.
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