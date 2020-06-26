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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» обеспечил себе 1-е место в Премьер-лиге по итогам сезона.

«Манчестер Сити», идущий на 2-й позиции в таблице, окончательно лишился даже математических шансов обойти команду тренера Юргена Клоппа, потерпев поражение от «Челси» (1:2).

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Предыдущий титул был завоеван в 1990 году, еще до учреждения Премьер-лиги, под эгидой которой чемпионаты проходят с 1992-го.

«Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. По числу титулов «красные» уступают только «Манчестер Юнайтед» (20).

С момента назначения тренера Юргена Клоппа осенью 2015 года «Ливерпуль» выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.

 
 
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«Ливерпуль» обеспечил себе 1-е место в Премьер-лиге по итогам сезона.
 
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