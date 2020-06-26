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Новое расписание матчей сборной Беларуси в Лиге наций

26.06.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

УЕФА утвердил новое расписание Лиги наций. Напомним, что сборная Беларуси выступит в группе 4 дивизиона С вместе с командами Албании, Казахстана и Литвы.

1-й тур

4 сентября, 20.45

Беларусь – Албания

2-й тур

7 сентября, 16.00

Казахстан – Беларусь

3-й тур

11 октября, 18.00

Литва – Беларусь

4-й тур

14 октября, 20.45

Беларусь – Казахстан

5-й тур

15 ноября, 18.00

Беларусь – Литва

6-й тур

18 ноября, 16.00

Албания – Беларусь

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УЕФА утвердил новое расписание Лиги наций.
 
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