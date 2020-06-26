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Новое расписание матчей сборной Беларуси в Лиге наций
26.06.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УЕФА утвердил новое расписание Лиги наций. Напомним, что сборная Беларуси выступит в группе 4 дивизиона С вместе с командами Албании, Казахстана и Литвы.
1-й тур
4 сентября, 20.45
Беларусь – Албания
2-й тур
7 сентября, 16.00
Казахстан – Беларусь
3-й тур
11 октября, 18.00
Литва – Беларусь
4-й тур
14 октября, 20.45
Беларусь – Казахстан
5-й тур
15 ноября, 18.00
Беларусь – Литва
6-й тур
18 ноября, 16.00
Албания – Беларусь
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УЕФА утвердил новое расписание Лиги наций.
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