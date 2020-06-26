Павлов после поражения от «Смолевичей» подал в отставку

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в игре 15-го тура чемпионата Беларуси у себя дома одолели (2:1).

Главный тренер гостей Виталий Павлов подал в отставку на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что его команда потерпела 6 поражений в последних 8 играх и занимает десятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, у клуба финансовые проблемы, однако на этой неделе председатель Миноблисполкома Турчин согласовал с правительством вопрос финансовой поддержки «Городеи» и «Слуцка»

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