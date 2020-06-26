|
Павлов после поражения от «Смолевичей» подал в отставку
26.06.2020 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в игре 15-го тура чемпионата Беларуси
Главный тренер гостей Виталий Павлов подал в отставку на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что его команда потерпела 6 поражений в последних 8 играх и занимает десятое место в чемпионате.
Ранее
Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в игре 15-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» у себя дома одолели «Слуцк» (2:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)