Пресс-секретарь ФХБ: «В регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента допускается заявить 6 действующих игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что в регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента можно заявить 6 действующих хоккеистов.

– В команде президента допускается до 6 действующих хоккеистов, которые играют в чемпионате Беларуси.

- А в каких еще командах профессионалы разрешаются?

– Больше ни в каких, – сказала Никитина в эфире YouTube-канала « Новая Земля »..

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