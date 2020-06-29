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Пресс-секретарь ФХБ: «В регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента допускается заявить 6 действующих игроков»
29.06.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что в регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента можно заявить 6 действующих хоккеистов.
– В команде президента допускается до 6 действующих хоккеистов, которые играют в чемпионате Беларуси.
- А в каких еще командах профессионалы разрешаются?
– Больше ни в каких, – сказала Никитина в эфире YouTube-канала «
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Пресс-секретарь ФХБ: «В регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента допускается заявить 6 действующих игроков»
Пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина сообщила, что в регламенте Рождественского турнира прописано, что в команду президента можно заявить 6 действующих...
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