Герчиков про флеш-интервью Кучука, которое длилось три секунды: «Он все равно молодец, что полностью не ушел в отказ»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналисты в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5» обсудили выступление главного тренера минского «Динамо» Леонида Кучука после матча против БАТЭ (2:0). Флеш-интервью тренера длилось 3 секунды .

- Был ли ты в восторге от общения с Леонидом Кучуком после матча?

Герчиков: Он все равно молодец, что полностью не ушел в отказ. Изначально он сказал, что не пойдет на флеш-интервью даже после такого матча. Я ему предложил поблагодарить болельщиков. Он подумал и согласился. На что он согласился, то он и сделал в эфире. У меня никаких обид. Человек дал возможность в прямом эфире услышать его оценку. Минимальный фидбэк для болельщиков «Динамо».

Мацкевич: Ты о чем говоришь? Мы ему спасибо должны говорить? Ты его пять минут уговаривал. Давайте мы всех перед каждым матчем… Не всех, большинство у нас адекватных тренеров, они прекрасно понимают – у них своя работа, у нас своя. Давайте отдельным тренерам писать вопросы заранее. Выслали за день до матча, а потом надеемся, что они подойдут.

Цвечковский: Дима странную вещь сказал – как будто кость нам бросили. Самое главное в этих флеш-интервью то, что люди хотят услышать эмоции. То же касается и Кирилла Альшевского. Тренер начинающий, он никогда не отказывает, но, мне кажется, и при поражении нужно подходить и общаться.

- Мы не разу не упомянули тренера «Шахтера»…

Мацкевич: А что упоминать, если с ним вообще невозможно общаться.

Спичи Кучука после матчей – отдельное искусство: ставит рекорды краткости, атакует прессу и коллег

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения