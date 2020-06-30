Мильчаков присоединился к жлобинскому «Металлургу»

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Дмитрий Мильчаков (1986) сегодня прибыл на первый сбор жлобинского с которыми вратарь намерен провести будущий сезон.

Голкипер уже выступал за «волков» на протяжении четырех сезонов, заполучив с командой Василий Спиридонова награды всех достоинств, звание обладателя Кубка Беларуси и чемпионство в сезоне – 2011/12.

На протяжении трех сезонов в «Металлурге» Дмитрий Мильчаков трижды признавался лучшим вратарем белорусского чемпионата, после чего заключил контракт с минским и отправился в Континентальную Хоккейную Лигу.

Также в активе голкипера участие в шести чемпионатах мира в составе сборной Беларуси и олимпийская квалификация.

Минувший сезон Мильчаков провел в Казахстане, где в 34 матчах отразил 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,82