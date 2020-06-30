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Мильчаков присоединился к жлобинскому «Металлургу»
30.06.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь Дмитрий Мильчаков (1986) сегодня прибыл на первый сбор жлобинского
Голкипер уже выступал за «волков» на протяжении четырех сезонов, заполучив с командой Василий Спиридонова награды всех достоинств, звание обладателя Кубка Беларуси и чемпионство в сезоне – 2011/12.
На протяжении трех сезонов в «Металлурге» Дмитрий Мильчаков трижды признавался лучшим вратарем белорусского чемпионата, после чего заключил контракт с минским
Также в активе голкипера участие в шести чемпионатах мира в составе сборной Беларуси и олимпийская квалификация.
Минувший сезон Мильчаков провел в Казахстане, где в 34 матчах отразил 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,82
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Вратарь Дмитрий Мильчаков (1986) сегодня прибыл на первый сбор жлобинского «Металлурга» с которыми вратарь намерен провести будущий сезон.
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