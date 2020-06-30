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Виталий Павлов покинул СФК "Слуцк"

30.06.2020 20:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный тренер футбольного клуба “Слуцк” Виталий Павлов покинул команду - эту информацию уже подтвердил официальный сайт. Контракт расторгнут по соглашению сторон. С 2017 года Павлов возглавлял “случчан”, и именно под его руководством клуб достиг наивысшего достижения в своей истории, став седьмым. Исполняющим обязанности будет старший тренер Александр Кончиц. 
 
 
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Главный тренер футбольного клуба “Слуцк” Виталий Павлов покинул команду - эту информацию уже подтвердил официальный сайт. Контракт расторгнут по соглашению...
 
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