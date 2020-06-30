Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виталий Павлов покинул СФК "Слуцк" Главный тренер футбольного клуба “Слуцк” Виталий Павлов покинул команду - эту информацию уже подтвердил официальный сайт. Контракт расторгнут по соглашению...

Главный тренер футбольного клуба “Слуцк” Виталий Павлов покинул команду - эту информацию уже подтвердил официальный сайт. Контракт расторгнут по соглашению сторон. С 2017 года Павлов возглавлял “случчан”, и именно под его руководством клуб достиг наивысшего достижения в своей истории, став седьмым. Исполняющим обязанности будет старший тренер Александр Кончиц.