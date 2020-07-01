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Седько вернулся в брестское «Динамо», Шевченко отправился в «Рух»

01.07.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» и «Рух» договорились об обмене двух молодых игроков: «Динамо» покидает форвард Евгений Шевченко, а полузащитник Павел Седько возвращается в стан бело-синих.

Уже сегодня хавбек приступил к тренировкам с основным составом команды.

В прошлом сезоне в составе «Руха» Седько провел 25 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Также Павел был признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 игр, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Евгений Шевченко принял участие в семи матчах высшей лиги в составе «Динамо», шесть раз оставался на скамейке запасных.

 
 
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Брестское «Динамо» и «Рух» договорились об обмене двух молодых игроков: «Динамо» покидает форвард Евгений Шевченко, а полузащитник Павел Седько возвращается в...
 
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