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Седько вернулся в брестское «Динамо», Шевченко отправился в «Рух»
01.07.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» и «Рух» договорились об обмене двух молодых игроков: «Динамо» покидает форвард Евгений Шевченко, а полузащитник
Уже сегодня хавбек приступил к тренировкам с основным составом команды.
В прошлом сезоне в составе
В текущем сезоне полузащитник провел 12 игр, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Брестское «Динамо» и «Рух» договорились об обмене двух молодых игроков: «Динамо» покидает форвард Евгений Шевченко, а полузащитник Павел Седько возвращается в...
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