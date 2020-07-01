Седько вернулся в брестское «Динамо», Шевченко отправился в «Рух»

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» и «Рух» договорились об обмене двух молодых игроков: «Динамо» покидает форвард Евгений Шевченко, а полузащитник возвращается в стан бело-синих.

Уже сегодня хавбек приступил к тренировкам с основным составом команды.

В прошлом сезоне в составе Седько провел 25 официальных матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Также Павел был признан лучшим игроком сезона по версии болельщиков.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 игр, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

принял участие в семи матчах высшей лиги в составе «Динамо», шесть раз оставался на скамейке запасных.