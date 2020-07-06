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В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси

06.07.2020 19:10 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Борисовский  клуб БАТЭ уже не первый  в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что чемпионскую гонку клубов  из Минского региона делает еще более непредсказуемой. В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси (видео).
 
 
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Борисовский  клуб БАТЭ уже не первый  в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что...
 
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