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В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси
06.07.2020 19:10 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБорисовский клуб БАТЭ уже не первый в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что чемпионскую гонку клубов из Минского региона делает еще более непредсказуемой. В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси (видео).
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Борисовский клуб БАТЭ уже не первый в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что...
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