Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси Борисовский клуб БАТЭ уже не первый в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что...

Борисовский клуб БАТЭ уже не первый в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что чемпионскую гонку клубов из Минского региона делает еще более непредсказуемой. В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси