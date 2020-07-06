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Ходасевич о БАТЭ: «В этой холостой команде нужно предпринимать какие-то меры. Нужно резать, нужно пускать кровь»

06.07.2020 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о проигрыше БАТЭ «Энергетику» (0:1) в рамках 16 тура.

– Вы тоже всматриваетесь в лица? На лицах многое написано. На игроках – как они дают комментарии. Как себя ведут, допустим, на тренерской скамейке. Вы видели Кирилла Альшевского на протяжении матча БАТЭ – «Энергетик»? Ну это мне кажется такой отчаявшийся человек, который сидит на скамейке и понимает, что все идет не так. Все не так, ребята. Вот БАТЭ в большинстве, вот второй домашний матч, вот эти подходы, вот эти напрыги и вот там какие-то моменты. Мяч не летит в сетку. Он объясняет, что должен был залететь, что вот много ударов.  Ну вот не летит, да? Это откат к каким-то там позициям. И БАТЭ выглядит на этом отрезке ну реально разочарованием. Вот как на лице Альшевского написано, что все не так. Игроки на поле не могу превзойти даже в темпе «Энергетик». Предложи что-то. Они завелись во втором тайме, но на 70-й минуте – все, спустило колеса. Встали и приехали к поражению.

У меня есть ощущение, что в этой холостой команде нужно предпринимать какие-то меры. Возможно, нужно было их предпринимать еще зимой. Нужно резать. В такой ситуации, если не меняется тренер, нужно резать. Нужно вырезать. Зимой нужно было вырезать или вырезать нужно сейчас. В общем, нужно пускать кровь. Вот даже любопытно в это трансферное окно, насколько в БАТЭ постараются в том числе расчистить зарплатную ведомость и таким образом, возможно, взбодрить команду. Пока что все это как-то по инерции, по течению и приводит к таким результатам, – сказал Ходасевич в рамках своей программы «Бремя футбола» на YouTube.

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Журналист и блогер Николай Ходасевич поделился мнением о проигрыше БАТЭ «Энергетику» (0:1) в рамках 16 тура.
 
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