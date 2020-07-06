Азаренко о расизме: «Никогда не смогу понять даже просто эмоцию ненависти к человеку из-за цвета кожи»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поддержку движения Black Lives Matter.

«Мне очень трудно понять эту тему, я из другой страны, и у меня не было такого опыта. Мне даже сложно понять эту ситуацию. У меня был разговор с Сереной , что я никогда не смогу понять эмоцию – даже просто эмоцию – ненависти к человеку из-за цвета кожи.

Я просто хочу помочь там, где могу. Но, к сожалению, если ты что-то говоришь, некоторые начинают использовать тебя в своих целях. Иногда задумываешься: а хочу ли я говорить, готова ли я к реакции? И эти реакции в соцсетях дополнительно грузят.

Вообще нужно просто быть хорошим человеком, слушать больше, чем говоришь, и стараться помочь. Иногда кому-то помогаешь, а потом тебе говорят, что в другой ситуации ты не помогла. Но я не могу быть везде. Иногда, даже если делаешь добро, кажется, что этого мало».