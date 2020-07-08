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Щемель и еще восемь игроков пройдут просмотр в минском «Динамо»
08.07.2020 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское
В минувшем сезоне этот игрок провел 33 игры без набранных очков за
В переходном турнире за
Также на просмотре в минском «Динамо» будут защитники Олег Пожиган,
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20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское «Динамо».
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