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Щемель и еще восемь игроков пройдут просмотр в минском «Динамо»

08.07.2020 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское «Динамо».

В минувшем сезоне этот игрок провел 33 игры без набранных очков за «Шахтер», а также 15 матчей за «Шахтер-2» в высшей лиге, где набрал 22 (13+9) балла.

В переходном турнире за «Локомотив» из Орши Щемель набрал 1 (0+1) балл в 8 встречах. В плей-офф за клуб из Орши он провел 6 игр без набранных очков.

Также на просмотре в минском «Динамо» будут защитники Олег Пожиган, Никита Парфенюк, Матвей Божко и Илья Сушко, а также форварды Артур Савинов, Александр Пальчик, Валентин Демченко и Евгений Астанков.

 
 
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20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское «Динамо».
 
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