Щемель и еще восемь игроков пройдут просмотр в минском «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

20-летний белорусский нападающий Александр Щемель отправится на просмотр в минское .

В минувшем сезоне этот игрок провел 33 игры без набранных очков за , а также 15 матчей за «Шахтер-2» в высшей лиге, где набрал 22 (13+9) балла.

В переходном турнире за из Орши Щемель набрал 1 (0+1) балл в 8 встречах. В плей-офф за клуб из Орши он провел 6 игр без набранных очков.

Также на просмотре в минском «Динамо» будут защитники Олег Пожиган, , и Илья Сушко, а также форварды Артур Савинов, , Валентин Демченко и Евгений Астанков.