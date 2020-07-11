ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Вернидуб: «Радоваться чему-то особенно не нужно, потому что впереди еще 13 туров»

12.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб подвел итог матча против «Городеи» (4:1). Отметим, что «Шахтер» вышел на первое место в чемпионате Беларуси.

— Выиграли игру, я думаю, заслуженно. Команда показала неплохие скорости. Да, когда забиваешь три до перерыва и выходишь на второй тайм, есть какая-то… Хотя я предупреждал, что нужно собранно выходить и играть. Бывает.

Самое важное, что потом опять заиграли, забили четвертый мяч и взяли важных три очка. Двигаемся дальше. Радоваться чему-то особенно не нужно, потому что впереди еще тринадцать туров. Путь очень длинный. Нужно к каждой игре конкретно готовиться и идти к своей цели.

— Много слухов вокруг Лисаковича.

— Давайте их сразу закроем. Пока говорить не о чем, он тренируется с командой.

— У вас много новичков: Яхшибоев, Соловей, Лукашевич. Значит ли это, что кто-то скоро уйдет?

— У всех футболисты, которые у нас сейчас есть, контракты. Это уже не мой вопрос. Мой вопрос, если что-то по игре.

— Первая игра в старте Артема Арипова, дебют Яхшибоева. Как оцените?

— Я очень рад, что эти футболисты являются игроками нашей команды. Это достаточно серьезное усиление в плане атаки. Я думаю, любой тренер хотел бы иметь такое усиление.

— Яхшибоев и Лисакович ведут борьбу в гонке бомбардиров. Если будет, допустим, пенальти, кто будет бить?

— Принцип всегда один: мы – команда. Звезда – это вся команда. Если Виталик забивал пенальти, он и дальше будет. Перед каждой игрой я говорю, кто исполняет одиннадцатиметровый, если он будет. Сегодня или Виталя, если бы он себя хорошо чувствовал, или Иванович, – сказал Вернидуб.

Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб подвел итог матча против «Городеи» (4:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кирилл Альшевский: «У БАТЭ нет приобретений? У нас хороший состав. Поймите, для трансферов нужны деньги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика