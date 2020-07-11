Юрий Вернидуб: «Радоваться чему-то особенно не нужно, потому что впереди еще 13 туров»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер подвел итог матча против «Городеи» (4:1). Отметим, что «Шахтер» вышел на первое место в чемпионате Беларуси.

— Выиграли игру, я думаю, заслуженно. Команда показала неплохие скорости. Да, когда забиваешь три до перерыва и выходишь на второй тайм, есть какая-то… Хотя я предупреждал, что нужно собранно выходить и играть. Бывает.

Самое важное, что потом опять заиграли, забили четвертый мяч и взяли важных три очка. Двигаемся дальше. Радоваться чему-то особенно не нужно, потому что впереди еще тринадцать туров. Путь очень длинный. Нужно к каждой игре конкретно готовиться и идти к своей цели.

— Много слухов вокруг Лисаковича .

— Давайте их сразу закроем. Пока говорить не о чем, он тренируется с командой.

— У вас много новичков: Яхшибоев, Соловей, Лукашевич. Значит ли это, что кто-то скоро уйдет?

— У всех футболисты, которые у нас сейчас есть, контракты. Это уже не мой вопрос. Мой вопрос, если что-то по игре.

— Первая игра в старте Артема Арипова, дебют Яхшибоева. Как оцените?

— Я очень рад, что эти футболисты являются игроками нашей команды. Это достаточно серьезное усиление в плане атаки. Я думаю, любой тренер хотел бы иметь такое усиление.

— Яхшибоев и Лисакович ведут борьбу в гонке бомбардиров. Если будет, допустим, пенальти, кто будет бить?

— Принцип всегда один: мы – команда. Звезда – это вся команда. Если Виталик забивал пенальти, он и дальше будет. Перед каждой игрой я говорю, кто исполняет одиннадцатиметровый, если он будет. Сегодня или Виталя, если бы он себя хорошо чувствовал, или Иванович, – сказал Вернидуб.

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