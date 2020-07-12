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«Жальгирис» Баги разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву»

12.07.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, в домашнем матче 9-го тура разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву» — 4:0.

Клуб Баги сократил отставание от первого места до пяти баллов.

Жальгирис Вильнюс – Судува 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
12 июля, 17.00, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 37, автогол Матулявичюс, 2:0 – 64 Эннин, 3:0 – 70 Кьереме, 4:0 – 90 Видмон.
Жальгирис ВильнюсБерковец, Карамарко, Любисавлевич, Татомирович, Шимкус, Воробьев, Куклис, Миколюнас, Антал, Кьереме, Эннин.
СудуваКардум, Славицкас (Заламон, 59), Живанович, Керла, Гладик, Пушич, Шврлюга, Клюшкин (Оффенбахер, 46), Матулявичюс, Янкаускас (Шабала, 46), Тадич.
Предупреждения:
Клюшкин (33), Гладик (52).

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«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, в домашнем матче 9-го тура разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву» — 4:0.
 
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