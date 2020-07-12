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«Жальгирис» Баги разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву»
12.07.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, в домашнем матче 9-го тура разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву» — 4:0.
Клуб Баги сократил отставание от первого места до пяти баллов.
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«Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, в домашнем матче 9-го тура разгромил лидера чемпионата Литвы «Судуву» — 4:0.
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