Василий Сарычев: «Умер бывший вратарь брестского «Динамо» Владимир Павлючик. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Сарычев сообщил о смерти вратаря брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимира Павлючика.

«Умер Владимир Павлючик, вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х. Его напарник по воротам, Олег Сыроквашко, ушел четыре года назад почти день в день, тоже в июле, — и вот Володя...

У него были отличные данные — рост далеко за метр восемьдесят, длиннющие руки, чувство позиции. Самоотверженность. Ответственность.

Одного не было отмерено – спортивного характера. Он не был перлом.

В юношах его вызывали в сборную республики, наставник Геннадий Абрамович поражался вратарской интуиции: все летит в него. Еще бы чуть злости!

Во взрослой команде место первого вратаря было занято, зато вторым Павлючик подходил идеально: спокойный, добродушный, надежный. Это потом мешало: уже отслужив армию и войдя в пору расцвета, он мог месяцами сидеть в запасе и страховал, не бился всеми способами, выходил когда надо, выручал и снова садился.

По игровой манере был не из броских, мало падал, но стоял надежно. Пропускал неберущиеся, но все что должен был — отбивал. А летело чаще в него, выбор позиции оставался козырем — вратарская школа Никанорова, Рудакова, Гонтаря.

Ему посчастливилось играть в веселом «Динамо» времен Румбутиса, но тогда же подстерегла беда. На тренировке сломал две берцовые, нога сложилась пополам. А дело шло к тридцати, вроде надо заканчивать, но он восстановился, без футбола не мог. И еще поиграл в «Динамо», а после лет пять пылил «на понижении» — в польском Ольштыне и «Брестбытхиме».

Футбольное прошлое догонит через годы — оба голеностопных сустава пришлось намертво скрепить на шурупы. Научился жить с этим, продолжал преподавать физкультуру в университете. Слыл хорошим, душевным преподавателем. Работал бы еще и работал — если бы не напасть. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы», – написал Сарычев в своем Facebook.

Новости белспорта, которые заставляют удивиться: что заработала АБФФ вместо миллиона евро, золотой статус Девятовского, Азаренко не идет на пенсию