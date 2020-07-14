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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Манчестер Юнайтед" пока вне зоны Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" усложнил свои шансы пробиться по итогам сезона в зону Лиги чемпионов, упустив на последних мгновениях победу в матче против "Саутгемптона". В...

"Манчестер Юнайтед" усложнил свои шансы пробиться по итогам сезона в зону Лиги чемпионов, упустив на последних мгновениях победу в матче против "Саутгемптона". В поединке 35-го тура Английской премьер-лиги ничья, 2:2. Сравняли счет "святые" на 96-ой минуте, когда недавно вышедшему на поле Брэндону Уильямсу врачи оказывали медпомощь. Таким образом, железобетонно в зоне Лиги чемпионов на будущий сезон - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". 3 место и 60 баллов - у "Челси". У "Лестера" и МЮ по 59 очков, но "лисы" по дополнительным показателям выше.