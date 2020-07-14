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В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается на 2 место

14.07.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается с 4 места на 2. Подобного локального прорыва позволила добиться победа в матче 32-го тура с "Торино" со счетом 3:1. "Нерадзурри" таким образом обошли "Аталанту" и сравнялись с "Лацио", но находятся выше римлян за счет личных встреч. "Ювентус" на первой позиции и на 8 баллов впереди "Интера". До конца Серии А остается 6 туров.

 
 
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В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается с 4 места на 2. Подобного локального прорыва позволила добиться победа в матче 32-го тура с "Торино" со счетом 3:1....
 
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