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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается на 2 место В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается с 4 места на 2. Подобного локального прорыва позволила добиться победа в матче 32-го тура с "Торино" со счетом 3:1....

В итальянской Серии А миланский "Интер" поднимается с 4 места на 2. Подобного локального прорыва позволила добиться победа в матче 32-го тура с "Торино" со счетом 3:1. "Нерадзурри" таким образом обошли "Аталанту" и сравнялись с "Лацио", но находятся выше римлян за счет личных встреч. "Ювентус" на первой позиции и на 8 баллов впереди "Интера". До конца Серии А остается 6 туров.