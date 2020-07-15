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Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»

15.07.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе поддержал движение Black Lives Matter в матче с «Зенитом».

После забитого мяча 23-летний ганец встал на одно колено и поднял кулак вверх.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

 
 
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Нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе поддержал движение Black Lives Matter в матче с «Зенитом».
 
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