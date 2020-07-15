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Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»
15.07.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
После забитого мяча 23-летний ганец встал на одно колено и поднял кулак вверх.
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
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Нападающий «Оренбурга» Джоэл Фамейе поддержал движение Black Lives Matter в матче с «Зенитом».
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