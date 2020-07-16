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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Премьер-лига на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" Битва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер"...

Битва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер" немного буксует после рестарта и сейчас идет на четвертой позиции; чтобы не опуститься ниже, нужно обыгрывать "Шеффилд Юнайтед" - команду, которая претендует на еврокубки. Вначнется прямая трансляция встречи на спортивном канале, на "Беларусь 5. Интернет" в это же время - противостояние "Эвертон" - "Астон Вилла". Встарт матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" на, пока манкунианцы не отстают от "Лестера", но по дополнительным показателям идут пятыми.параллельно покажет встречу "Саутгемптон" - "Брайтон".