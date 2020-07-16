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Футбол. Премьер-лига на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"
16.07.2020 08:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБитва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер" немного буксует после рестарта и сейчас идет на четвертой позиции; чтобы не опуститься ниже, нужно обыгрывать "Шеффилд Юнайтед" - команду, которая претендует на еврокубки. В 19:50 начнется прямая трансляция встречи на спортивном канале, на "Беларусь 5. Интернет" в это же время - противостояние "Эвертон" - "Астон Вилла". В 22:05 старт матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" на
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Битва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер"...
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