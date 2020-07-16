ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Футбол. Премьер-лига на "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет"

16.07.2020 08:52 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Битва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер" немного буксует после рестарта и сейчас идет на четвертой позиции; чтобы не опуститься ниже, нужно обыгрывать "Шеффилд Юнайтед" - команду, которая претендует на еврокубки. В 19:50 начнется прямая трансляция встречи на спортивном канале, на "Беларусь 5. Интернет" в это же время - противостояние "Эвертон" - "Астон Вилла". В 22:05 старт матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" на "Беларусь 5", пока манкунианцы не отстают от "Лестера", но по дополнительным показателям идут пятыми. "Беларусь 5. Интернет" параллельно покажет встречу "Саутгемптон" - "Брайтон".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Битва за место в зоне Лиги чемпионов! Сегодня четырьмя матчами продолжится 36-й тур Английской премьер-лиги. Все в прямом эфире Белтелерадиокомпании. "Лестер"...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Форвард «Оренбурга» Фамейе встал на колено после гола «Зениту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика